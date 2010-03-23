Уважаемые фрилансеры! Необходим срочно логотип для компании "First restaurants". First restaurants это ресторанный холдинг объединяющий в себе сеть ресторанов различных направлений(пивные рестораны,бары,японские рестораны).Это демократичные стильные рестораны. Логотип должен хорошо смотреться ...
Качественный логотип для сайта
Нужен профессиональный, очень качественный Логотип для существующего сайта, также сроки очень поджимают.
Обращаться только настоящим дизайнерам!!!
Выбранный исполнитель
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