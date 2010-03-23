Качественный логотип для сайта

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Завершен10 заявок346 просмотров

Нужен профессиональный, очень качественный Логотип для существующего сайта, также сроки очень поджимают.

Обращаться только настоящим дизайнерам!!!

15 лет назад
Jinat
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Martlet
Алёна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Алёна подашла к делу очень профессионально. Работает четко, понятно и с опережением сроков. С уверенностью могу сказать, что этот человек действительно разбирается в дизайне. Настоятельно рекомендую!
Павел, крайне положительный клиент, терпеливо отвечает на все вопросы :-) Несмотря на то, что он являлся посредником в нашем проекте, работать было удобно и конечный клиент остался доволен. Оплата своевременная, проект не "долгострой". Одним словом: рекомендую!

Заявки фрилансеров

Martlet
Алёна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад