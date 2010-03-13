Просто и красиво. Знак+надпись. Размер 468х60.
Делаем 2D логотип для 5D кино на ВВЦ!
5D Кинотеатру на ВВЦ нужен новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный!
Ультрадинамическое шоу "Стереопанорама" 5D на ВВЦ! – это 3D изображение на панорамном экране, подвижные кресла и эффекты воды, ветра, запахов. Это кинотеатр будущего, инновационный и абсолютно уникальный продукт! Фото и видео vkontakte.ru/club10475553 и pocmotry.ru , http://www.youtube.com/watch?v=KuVJYsBDJKg
В логотипе должны присутствовать элементы "5D" и "Кино на ВВЦ". Желательно также присутствие слова "стереопанорама" либо панорамного (гнутого, полукруглого) экрана вместо слова. Цвета любые
Разработка будет в 3 этапа – Собственно логотип, потом его 3d модель, затем анимированный ролик (в 3D стерео, для показа перед сеансом).
Соответственно 2D логотип должен иметь перспективу выхода в 3d (без графических изысков и закорючек, которые ваши коллеги убъются потом строить в 3dМаксе =)
Бюджет указан на первый этап
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Знак+надпись уместить на 468х60Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужен логотип 468х60Завершен15 лет назад
- $10
Нужен логотип компании. Что то простое(временно), для регистрации у партнера.Завершен15 лет назад
Необходимо разработать логотип для фирмы под названием - topteaminvestment фирма занимается недвижимостью и инвестициями.Закрыт15 лет назад
- $25
Шапка для форума Вебмастеров. Должны быть изображены деньги, сео оптимизация, вообще всё что связано с интернет заработком, и продвижением сайтов. Размеры 420х120Завершен15 лет назад
- $90
Необходимо разработать логотип для интернет магазина парфюмерии. Проект только для Лигерко Таня (tlanta)Закрыт15 лет назад
Доброй ночи! Мне в команду нужен старательный, активный фрилансер по созданию и разработке логотипов! Бюджет ограничен. Расчет WebMoney. Желательно Россия. Жду предложений с ценами в аську 621439810Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо сделать логотип и визитку. Логотип любые цвета. Предпочтение (желтый, зеленый). Компания занимается Транспортно-Экспедиционными услугами. Название компании ООО «ТЭК «ДанКо». Готовы рассмотреть ваши варианты и ваши работы.Логотипы и Знаки72 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. У меня логотип в GIF, но по краям он какой-то размытый (точнее шершавый). Нужно отредактировать его или возможно перерисовать.Завершен15 лет назад