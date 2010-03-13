Делаем 2D логотип для 5D кино на ВВЦ!

# 1 — $ 70

5D Кинотеатру на ВВЦ нужен новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный!

Ультрадинамическое шоу "Стереопанорама" 5D на ВВЦ! – это 3D изображение на панорамном экране, подвижные кресла и эффекты воды, ветра, запахов. Это кинотеатр будущего, инновационный и абсолютно уникальный продукт! Фото и видео vkontakte.ru/club10475553 и pocmotry.ru , http://www.youtube.com/watch?v=KuVJYsBDJKg

В логотипе должны присутствовать элементы "5D" и "Кино на ВВЦ". Желательно также присутствие слова "стереопанорама" либо панорамного (гнутого, полукруглого) экрана вместо слова. Цвета любые

Разработка будет в 3 этапа – Собственно логотип, потом его 3d модель, затем анимированный ролик (в 3D стерео, для показа перед сеансом).

Соответственно 2D логотип должен иметь перспективу выхода в 3d (без графических изысков и закорючек, которые ваши коллеги убъются потом строить в 3dМаксе =)

Бюджет указан на первый этап