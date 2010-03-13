Разработка логотипа для сайта в котором будут размещаться статьи-отчеты-фото-видео о самостоятельных поездках и планировании отдыха.
Отредактировать логотип.
Здравствуйте. У меня логотип в GIF, но по краям он какой-то размытый (точнее шершавый). Нужно отредактировать его или возможно перерисовать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $55
Турбаза "Збурьевский кут" - рыбалка, охота, активный отдых. Лого есть - устарел. Нужен современный дизайн. Дизайн сайта, рабочий, в приложении Принимаю варианты по сайтуЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер уважаемые! Снова нужна Ваша помощь, на сей раз необходимо привести логотип в приличный вид, делал не совсем спец в области фотошопа, поэтому выслушаю предложения по приведению в "глянцевый" вид. Спасибо!Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $9
Требуется рисунок из трех слов в формате и разрешении, который будет возможно в дальнейшем использовать: в полиграфии (визитка, конверт, бланк, футболка). на баннерах в сети. как аватар в социальных сетях. ...Завершен15 лет назад
- $15
Нужно сделать для мото сайта: 1) логотип 2) фавикон 3) кнопку Во вложении мои некоторые наброски в Painte))) Главное требование к элементам - эффект глянца, то есть чтоб логотип и ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен человек, который создаст 5D Кинотеатру на ВВЦ новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный! ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется придумать лого для проекта elbilet.ru Система по продаже билетов в развлекательные центры (кино, цирк, театр и проччее) онлайн и через терминалы. На страничке есть примерное лого, но оно нам не нравится! ...Завершен15 лет назад
- $50
ССылка http://teplodoma.info Это будет потребительское общество Размер 400*40 рх конечное название файла logo.png Не разбираюсь в этом, но думаю будет полезно , что для создания используется logo.psd Исходник ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Необходимо создать логотип для Modern Melodic Death группы. В музыке присутствуют электронные сэмплы, что придает cyber характер звучанию, другими словами это синтез электронной музыки и метала, просьба учесть это при создании логотипа. К сожалению нормальных ...Завершен15 лет назад
- $40
Нужно разработать логотип и визитку для сайта, занимающегося автоэкспертизой. Т.е. тематика - машины. Примеры аналогичны работ в портфолио обязательны. Сроки - неделя.Завершен15 лет назад