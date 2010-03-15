Логотип и визитка

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок209 просмотров

Нужно разработать логотип и визитку для сайта, занимающегося автоэкспертизой. Т.е. тематика - машины. Примеры аналогичны работ в портфолио обязательны. Сроки - неделя.

15 лет назад
OlgaVictorovna
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SKYNETcontest
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$35
3 дня
Отличный дизайнер, у которого чувство прекрасного не заменяет чувство долга. Работает быстро, профессионально, ко всем пожеланием прислушивается.
Отличный работодатель, четко и грамотно сформулировано ТЗ, своевременная оплата! Только самые положительные мнения о человеке, надеюсь на долговременное сотрудничество! С Уважением, Сергей.

Заявки фрилансеров

SKYNETcontest
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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