Разработка логотипа для интернет-компании. Основные ожидания: креативность, легкость, яркость, минимализм. Буйство фантазии и работа мысли ожидается и приветствуется.
Логотип проекта
Требуется нарисовать лого для проекта ММС.Вконтакте...он будет использован в группе и для рекламных материалов
Адрес группы и суть услуги:
http://vkontakte.ru/club16053396
Пожелания по логотипу:
чтоб в нем был логотип вконтакте или понятна что проект имеет к нему отношение, буквы ммс или символ ММС, возможно стиль ммс с айфона, он сейчас как лого группы стоит.
ярко, просто, красиво и гармонично.
возможно сделать микс лого ВК с лого (то что конверты) нашей компании www.opovestim.ru
Вобщем дерзайте.
Победитель конкурса
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