Логотип проекта

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен62 заявки2405 просмотров
#1$48

Требуется нарисовать лого для проекта ММС.Вконтакте...он будет использован в группе и для рекламных материалов

Адрес группы и суть услуги:

http://vkontakte.ru/club16053396

Пожелания по логотипу:

чтоб в нем был логотип вконтакте или понятна что проект имеет к нему отношение, буквы ммс или символ ММС, возможно стиль ммс с айфона, он сейчас как лого группы стоит.

ярко, просто, красиво и гармонично.

возможно сделать микс лого ВК с лого (то что конверты) нашей компании www.opovestim.ru

Вобщем дерзайте.

15 лет назад
samcool
Семён 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
#1
Отличное лого, 100% попадание
Приятно было сотрудничать. четко поставленная задача и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
#1