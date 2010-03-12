Логотип проекта

# 1 — $ 48

Требуется нарисовать лого для проекта ММС.Вконтакте...он будет использован в группе и для рекламных материалов

Адрес группы и суть услуги:

http://vkontakte.ru/club16053396

Пожелания по логотипу:

чтоб в нем был логотип вконтакте или понятна что проект имеет к нему отношение, буквы ммс или символ ММС, возможно стиль ммс с айфона, он сейчас как лого группы стоит.

ярко, просто, красиво и гармонично.

возможно сделать микс лого ВК с лого (то что конверты) нашей компании www.opovestim.ru

Вобщем дерзайте.