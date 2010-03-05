Логотип для компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт55 заявок633 просмотра

Срок 2 дня. Оплата вебмани 50% до и после.

четкое тз есть.

15 лет назад
setevoyangel
Алекс 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад