Корректировка логотипа и создание макета визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки784 просмотра

Добрый день, необходимо скорректировать логотип( подобрать другие шрифты, цвет)

Название: "Soyz" и по русски.

цвета желтый, голубой, белый, черный( на выбор)

Оплата Яндекс-Деньги.

Жду от Вас предложений с ценами и сроками. Спасибо.

вариант в приложении.

15 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Заказал у Наташи корректировку логотипа и создание макета визитки. Все выполнено качественно и своевременно. Было предложено оперативно несколько вариантов. Очень понравилось предложенное автором цветовое наполнение логотипа. Рекомендую!
Рекомендую
anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, знает чего он хочет

Заявки фрилансеров

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип дизайн студии UPLAB (возможно написание UpLab, UPlab, Uplab). Молодая, динамично развивающаяся компания, в прошлом специализировалась исключительно на продвижении сайтов, сейчас помимо этого, занимается разработкой сайтов под ключ. Основная идея логотипа ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание фирменного логотипа компании.

    $50

    Требуется создать фирменный логотип компании, который состоит из фирменного знака (нужно разработать по описанию) и названия фирмы. Логотип должен быть выполнен в стилистике сайта, образец которого будет предоставлен.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать логотип сайта

    Нужно нарисовать логотип сайта детских автомобильных кресел. Учесть следующие требования, простой, запоминающийся, идея детской безопасности в автомобиле, а также понятный логотип.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип из png в вектор

    Нужно логотип из png перевести в вектор - лого простой (см. приложенный файл) По контактным данным не писать - только в приват и в проекте

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип и дизайн буклета

    1. Нужен логотип примерно такого плана: Деревянный дом и лестница. 2. Нужен дизайн буклета примерно такого же плана с этим логотипом. более подробно уже при переписке. Ваши сроки и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип компании СтройИнвест (деятельность - строительство и инвестиции, что логично) Нравится стиль компании http://www.stepcon.ru/ Нужно будет разработать несколько принципиально разных вариантов, а затем доработать выбранное направление Оплата: WMR ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад