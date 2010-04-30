Отрисовать лого в веторах и подобрать шрифт.
Корректировка логотипа и создание макета визитки
Добрый день, необходимо скорректировать логотип( подобрать другие шрифты, цвет)
Название: "Soyz" и по русски.
цвета желтый, голубой, белый, черный( на выбор)
Оплата Яндекс-Деньги.
Жду от Вас предложений с ценами и сроками. Спасибо.
вариант в приложении.
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