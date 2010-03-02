Необходимо создать логотип компании СтройИнвест (деятельность - строительство и инвестиции, что логично) Нравится стиль компании http://www.stepcon.ru/ Нужно будет разработать несколько принципиально разных вариантов, а затем доработать выбранное направление Оплата: WMR ...
Требуется сделать логотип!
Требуется разработать и сделать логотип который надо предоставить в 3-4 вариантах на рассмотрение.
Пишите ссылки на свои работы и желаемую цену!
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