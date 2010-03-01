Здравствуйте, нужно разработать логотип для ночного клуба Golden Middle. Пожелания: Логотип должен быть "гламурным" с красивыми завитушками Цветовая гамма: красный, золотой, черный. Просьба оставлять предложение у кого ...
CarpMaster
Необходимо разработать логотип для продукции для карповой ловли. данная продукция должна быть произведена и привезена из-за границы в Россию. Данный логотип будет наноситься как на саму продукцию (катушки, удочки палатки, чехлы итд) так и на бумажные вкладыши к крючам поводкам. итд
позже буду рассматривать вопрос о создании web-site в этом же стиле. Хочеться, чтобы вы заранее посмотрели сайты ведущих мировых компаний в данной индустрии,
http://korda.co.uk/ Вот пример логотипа и сайта!
оценили дух, настрой данной продуции, так как она очень специфична. все тонкости, рекомендации в личку!!!
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