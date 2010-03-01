CarpMaster

Необходимо разработать логотип для продукции для карповой ловли. данная продукция должна быть произведена и привезена из-за границы в Россию. Данный логотип будет наноситься как на саму продукцию (катушки, удочки палатки, чехлы итд) так и на бумажные вкладыши к крючам поводкам. итд

позже буду рассматривать вопрос о создании web-site в этом же стиле. Хочеться, чтобы вы заранее посмотрели сайты ведущих мировых компаний в данной индустрии,

http://korda.co.uk/ Вот пример логотипа и сайта!

оценили дух, настрой данной продуции, так как она очень специфична. все тонкости, рекомендации в личку!!!