Разработка логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок457 просмотров

Здравствуйте, нужно разработать логотип для ночного клуба Golden Middle.

Пожелания:

Логотип должен быть "гламурным" с красивыми завитушками

Цветовая гамма: красный, золотой, черный.

Просьба оставлять предложение у кого есть опыт работы и портфолио в данной сфере.

15 лет назад
goldenmiddle
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прорисовать логотип

    $25

    Срочно изобразить логотип в векторах. Для визитки .Бюджет 20$ во вложенном файле картинки-идеи в качестве образца Пожелания Внутри большого круга идут 4 квадрата в виде соединённых пазл, цветных. Текс для написания ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Cоздание логотипа для дизайн студии

    $100

    Срочно нужен логотип для дизайн студии. Студия ориентируется на веб-дизайн и дизайн полиграфической продукции. Прошу в заявку добавлять ссылку на портфолио. После выбора исполнителя все подробности будут оговорены в личке. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн лого Quest

    $30

    Проект quest.ua quest.su открывает направление event. Занимаемся организацией активного корпоративного отдыха, заказных городских игр для компаний, командообразующих игр - teambuilding, пиар-акций и различных других Квест-мероприятий. event.quest.ua Требования к логотипу: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать логотип + элементы

    $50

    Здравствуйте! Цель следующая: Есть старый вариант логотипа, на базе заполненного брифа разработать новый логотип с учетом предыдущего стиля. А также сделать визитки и бланки. Требования: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина книг по кулинарии

    $50

    Нужен логотипа для интернет-магазина по продаже книг по кулинарии: http://cook-book.com.ua Цвета сайта видите: желтый, зеленый, белый. По возможности, шлите наброски - рассмотрю. Мой e-mail: nesen2007(собака)mail.ru

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание шуточного логотипа

    $100

    Требуется создать качественный логотип для сайта-шутки. Логотип должен представлять собой вариацию на тему средневекового герба-щита/герба европейского государства(см. например герб Чехии) Условный герб-щит должен быть разделен на 4 части-ячейки. В ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип компании

    Добрый день, создаётся компания по оптовой продаже расходных материалов, необходимо создать для неё логотип. Название: "Проект Город" Оплата ЯД Жду от Вас предложений с ценами. Спасибо.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать логотип для ИТ-компании

    $200

    Компания называется "DAS". Сферы деятельности компании(в порядке значимости): 1. Разработка прикладных, системных и веб-программных комплексов для сфер бизнеса и государства 2. Внедрение программных и аппаратных решений 3. ...

    Логотипы и Знаки64 заявки
    Закрыт
    15 лет назад