Срочно изобразить логотип в векторах. Для визитки .Бюджет 20$ во вложенном файле картинки-идеи в качестве образца Пожелания Внутри большого круга идут 4 квадрата в виде соединённых пазл, цветных. Текс для написания ...
Разработка логотипа
Здравствуйте, нужно разработать логотип для ночного клуба Golden Middle.
Пожелания:
Логотип должен быть "гламурным" с красивыми завитушками
Цветовая гамма: красный, золотой, черный.
Просьба оставлять предложение у кого есть опыт работы и портфолио в данной сфере.
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