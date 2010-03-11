Дизайн лого Quest

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен72 заявки2328 просмотров
#1$30

Проект quest.ua quest.su открывает направление event.

Занимаемся организацией активного корпоративного отдыха, заказных городских игр для компаний, командообразующих игр - teambuilding, пиар-акций и различных других Квест-мероприятий.

event.quest.ua

Требования к логотипу:

1. Логотип должен состоять из лого Quest (лого в файле) и слова event, слово Quest должно быть точно в таком виде, как в прикрепленном файле, слово event на ваше усмотрение.

2. Цвета логотипа – сочетание ярких цветов (кроме сочетания оранжевый/зеленый)

3. Можно как-то обыграть первую букву логотипа - Q (в обычном логотипе Q – стрелки компаса, в разрабатываемом логотипе желательно обыграть как-то по-другому)

4. Должен одинаково хорошо смотреться/читаться как маленьким (на сайте, визитках), так и большим (на плакате, баннере).

15 лет назад
karuchen
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

iZoo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
#1
Качественная и оригинальная работа. Предоставляет сразу несколько вариантов, из которых можно выбрать нужное. Очень приятно сотрудничать.
+

Заявки фрилансеров

iZoo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
#1

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