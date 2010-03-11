Дизайн лого Quest

# 1 — $ 30

Проект quest.ua quest.su открывает направление event.

Занимаемся организацией активного корпоративного отдыха, заказных городских игр для компаний, командообразующих игр - teambuilding, пиар-акций и различных других Квест-мероприятий.

event.quest.ua

Требования к логотипу:

1. Логотип должен состоять из лого Quest (лого в файле) и слова event, слово Quest должно быть точно в таком виде, как в прикрепленном файле, слово event на ваше усмотрение.

2. Цвета логотипа – сочетание ярких цветов (кроме сочетания оранжевый/зеленый)

3. Можно как-то обыграть первую букву логотипа - Q (в обычном логотипе Q – стрелки компаса, в разрабатываемом логотипе желательно обыграть как-то по-другому)

4. Должен одинаково хорошо смотреться/читаться как маленьким (на сайте, визитках), так и большим (на плакате, баннере).