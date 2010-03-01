Логотип

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Завершен46 заявок489 просмотров

Необходимо придумать логотип для интернет - магазина.

Ваши предложения и стоимость.

15 лет назад
sssyms2
Вася 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sssyms1
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sssyms1
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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