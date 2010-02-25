Необходимо разработать два логотипа

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Закрыт21 заявка327 просмотров

Необходимо разработать логотипы для двух электронных СМИ. Возрастные категории у каждого свои. Рассматриваются только исполнители с портфолио.

15 лет назад
Kristap
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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