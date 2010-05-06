Объявляется конкурс на лучший обновленный логотип автомобильной марки A_s_p_a_r_d. Цель: уйти от схожести с логотипом другой автомобильной марки Arash. На данный момент у них одинаковый шрифт. Оба логотипа во вложении. ...
Редизайн логотипа компании
Объявляем конкурс на разработку логотипа компании "СмартСервис"
Логотип должен быль узнаваемый, яркий но строгий.
Должен одинаково хорошо смотреться / читаться как маленьким (на сайте, этикетках), так и большим (на плакате, баннере)
Существующий логотип прилагаю, но от него прошу но отталкиваться.
Готов ответить на любые вопросы.
Также во вложении - пример чужего логотипа, который понравился (только для информации)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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