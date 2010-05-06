Редизайн логотипа компании

# 1 — $ 200

Объявляем конкурс на разработку логотипа компании "СмартСервис"

Логотип должен быль узнаваемый, яркий но строгий.

Должен одинаково хорошо смотреться / читаться как маленьким (на сайте, этикетках), так и большим (на плакате, баннере)

Существующий логотип прилагаю, но от него прошу но отталкиваться.

Готов ответить на любые вопросы.

Также во вложении - пример чужего логотипа, который понравился (только для информации)