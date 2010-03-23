Разработка логотипа и фирменного стиля

Для инжиниринговой компании нужно разработать логотип, возможно также визитки, бланки и пр.. (фирменный стиль);

логотип простой, но запоминающийся, без использования шаблонов. Компания занимается предоставлением инжиниринговых услуг масложировой промышленности.

Ждем от вас предложений с указанием стоимости услуг. Спасибо за внимание )

Мы сделали свой выбор. Проект закрыт.Спасибо всем за поданные заявки )