Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен46 заявок574 просмотра

Для инжиниринговой компании нужно разработать логотип, возможно также визитки, бланки и пр.. (фирменный стиль);

логотип простой, но запоминающийся, без использования шаблонов. Компания занимается предоставлением инжиниринговых услуг масложировой промышленности.

Ждем от вас предложений с указанием стоимости услуг. Спасибо за внимание )

Мы сделали свой выбор. Проект закрыт.Спасибо всем за поданные заявки )

15 лет назад
vindsli
Мария 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$60
5 дней
Отлично сделанный логотип и фирменный стиль. Профессионально и эстетично. Рады были сотрудничать с Викторией.
Спасибо, за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип и фирменный стиль

    $100

    -создание оригинального названия - Создание логотипа (простой, читаемый отражал вид деятельности, красивый и запоминающийся) - Векторный логотип - Корпоративный (Фирменный) стиль - Тематика связь, мобильные телефоны (а также ремонт телевизоров и ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен логотип для транспортной фирмы

    $100

    Требуется выполнить логотип для фирмы. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание логотипа для салона красоты

    $50

    Необходимо создать логотип для салона красоты. Название салона "Ангел". Требования к лого: Уникальность, оригинальность. Более детальная информация, и примеры логотоипов на уоторые стоит обратить внимание будут предоставлены к моменту начала работы. ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать логотип в векторе из готового растров.

    В приложении находится растровый логотип, необходимо нарисовать точно такой же только в векторе, в AI, для дальнейшего его использования в больших размерах. Как можно скорее, оплата по Вебмани

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для компании

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать логотип для компании. Описание следующее: Наша компания называется Cheton Grup, мы занимаемся производством и оптовой поставкой лакокрасочной продукции. Работаем мы только с ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотоп и фавикон

    Информационный ортопедический портал www.ortho-m.ru. Нужен логотип; шапка, на котором буде логотип (на месте девочки с одуванчиком) и фавикон. Без переломанных рук и ног, без негатива; без рисованных листочков. Позитивный, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад