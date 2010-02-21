-создание оригинального названия - Создание логотипа (простой, читаемый отражал вид деятельности, красивый и запоминающийся) - Векторный логотип - Корпоративный (Фирменный) стиль - Тематика связь, мобильные телефоны (а также ремонт телевизоров и ...
Фирменный стиль и логотип
Деловому журналу срочно нужны-фирменный стиль и логотип. Цена: $400. Писать только на [email protected]
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