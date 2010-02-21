Логотип и фирменный стиль

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок393 просмотра

-создание оригинального названия

- Создание логотипа (простой, читаемый отражал вид деятельности, красивый и запоминающийся)

- Векторный логотип

- Корпоративный (Фирменный) стиль

- Тематика связь, мобильные телефоны (а также ремонт телевизоров и мониторов,ноутбуков)

- Ничего не должно резать глаз, все должно быть сделано аккуратно, стильно, проффесионально

- Приоритет отдаётся людям с хорошим портфолио

- Сроки 3-5 дней

15 лет назад
farit36
Фарит 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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