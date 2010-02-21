Создание логотипа для салона красоты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки319 просмотров

Необходимо создать логотип для салона красоты.

Название салона "Ангел".

Требования к лого:

Уникальность, оригинальность.

Более детальная информация, и примеры логотоипов на уоторые стоит обратить внимание будут предоставлены к моменту начала работы.

Жду Ваших предложений.

15 лет назад
Pux
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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