Создание логотипа для салона красоты

Здравствуйте! Нужно разработать логотип для городского сайта-афиши (скрин приложен), логотип будет на месте того, который сейчас. Логотип в дальнейшем будет использован в печати (полиграфии). Сроки не горят, главное качество. Сколько вариантов логотипов будет представлено? Ваши ...