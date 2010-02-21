Создать с нуля 2 логотипа в векторе
Создание логотипа для салона красоты
Необходимо создать логотип для салона красоты.
Название салона "Ангел".
Требования к лого:
Уникальность, оригинальность.
Более детальная информация, и примеры логотоипов на уоторые стоит обратить внимание будут предоставлены к моменту начала работы.
Жду Ваших предложений.
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