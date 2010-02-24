Объявляется конкурс на лучший обновленный логотип автомобильной марки A_s_p_a_r_d. Цель: уйти от схожести с логотипом другой автомобильной марки Arash. На данный момент у них одинаковый шрифт. Оба логотипа во вложении. ...
Срочно нужен логотип!
Доброго времени суток уважаемые дизайнеры!
Требуется создать новый логотип для молодежного проекта «Кадровый резерв».
Цель проекта – формирование молодежного кадрового резерва Республики Татарстан.
Подробная информация на сайте проекта rezervrt.ru
Логотип должен отражать суть проекта, привлекать внимание, быть понятным и простым для восприятия, легко читаться при распечатке (в том числе в черно-белом варианте), быть легким в трансформации размера и цвета. Логотип может быть как буквенный или графический, так и комбинированный.
Заявки фрилансеров
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