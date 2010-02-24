Срочно нужен логотип!

# 1 — $ 45

Доброго времени суток уважаемые дизайнеры!

Требуется создать новый логотип для молодежного проекта «Кадровый резерв».

Цель проекта – формирование молодежного кадрового резерва Республики Татарстан.

Подробная информация на сайте проекта rezervrt.ru

Логотип должен отражать суть проекта, привлекать внимание, быть понятным и простым для восприятия, легко читаться при распечатке (в том числе в черно-белом варианте), быть легким в трансформации размера и цвета. Логотип может быть как буквенный или графический, так и комбинированный.