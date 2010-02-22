Разработка логотипа и стартовой заставки программы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки237 просмотров

Требуется разработка логотипа для программы ПрофФит - программа предназначена для автоматизации фитнес клубов. Один из вариантов расшифровки Профессиональный Фитнес

15 лет назад
MaxVlasov
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Snoopy92
Дан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Plasmasstation
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$30
7 дней
Rumata_irk
Петр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

Snoopy92
Дан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
Plasmasstation
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
Rumata_irk
Петр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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