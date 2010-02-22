Разработка логотипа и стартовой заставки программы

Есть сайт http://vyatkacompany.ru/ для него нужно сделать логотип (не Flash) вместо существующего (размер 400*200) под дизайн и при том под тематику. Тематика сайта: каталог организаций Кировской области. Еще нужно 3 баннера статических (468*60,100*100,81*31).