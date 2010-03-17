Редизайн логотипа A_s_p_a_r_d

# 1 — $ 50

Объявляется конкурс на лучший обновленный логотип автомобильной марки A_s_p_a_r_d.

Цель: уйти от схожести с логотипом другой автомобильной марки Arash. На данный момент у них одинаковый шрифт.

Оба логотипа во вложении.

Обязательно оставить прежнее изображение пантеры с крыльями. Форма логотипа - в форме щита. Варианты форм щита во вложении

Изменить: Логотип, общий стиль, шрифт

Для удобства во вложении также прилагается логотип в формате cdr

Предлагаю также попробовать нарисовать свое видение данного логотипа без привязки к обязательным условиям