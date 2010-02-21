Нужно сделать шапку сайта, пример в приложении,сделать красивее и современее.Нужно срочно!
Нужно сделать логотип
Логотип для турагентства
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт15 лет назад
Для инжиниринговой компании нужно разработать логотип, возможно также визитки, бланки и пр.. (фирменный стиль); логотип простой, но запоминающийся, без использования шаблонов. Компания занимается предоставлением инжиниринговых услуг масложировой промышленности. Ждем от вас ...Завершен15 лет назад
- $500
Деловому журналу срочно нужны-фирменный стиль и логотип. Цена: $400. Писать только на [email protected]Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
-создание оригинального названия - Создание логотипа (простой, читаемый отражал вид деятельности, красивый и запоминающийся) - Векторный логотип - Корпоративный (Фирменный) стиль - Тематика связь, мобильные телефоны (а также ремонт телевизоров и ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется выполнить логотип для фирмы. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до ...Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для салона красоты. Название салона "Ангел". Требования к лого: Уникальность, оригинальность. Более детальная информация, и примеры логотоипов на уоторые стоит обратить внимание будут предоставлены к моменту начала работы. ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создать с нуля 2 логотипа в вектореЗавершен15 лет назад
- $30
Для центра компьютерного обучения нужно сделать wallpaper на компьютеры учащихся с использованием лого центра (высылаю исполнителю).Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт15 лет назад
В приложении находится растровый логотип, необходимо нарисовать точно такой же только в векторе, в AI, для дальнейшего его использования в больших размерах. Как можно скорее, оплата по ВебманиЗакрыт15 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать логотип для компании. Описание следующее: Наша компания называется Cheton Grup, мы занимаемся производством и оптовой поставкой лакокрасочной продукции. Работаем мы только с ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт15 лет назад