Объявляется конкурс на лучший обновленный логотип автомобильной марки A_s_p_a_r_d. Цель: уйти от схожести с логотипом другой автомобильной марки Arash. На данный момент у них одинаковый шрифт. Оба логотипа во вложении. ...
Логотип
Нужен логотип, в виде клавиатурной кнопки (F1)Ф1
Эскизы выкладывайте сюда, портфолио просматривать некогда, срок 2 дня.
Предложениям типа- "обращайтесь" и "готов поработать" отказ и отрицательный отзыв как ботам. Оплата гарантирована безопасной сделкой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Необходимо разработать стильный логотип под дизайн сайта знакомств web2.0. Хочется, чтобы логотип был простой, но в то же время оригинальный, если можно так выразиться - в стиле web2.0. В нем должно присутствовать ...Завершен15 лет назад
- $30
Требуется разработка логотипа для программы ПрофФит - программа предназначена для автоматизации фитнес клубов. Один из вариантов расшифровки Профессиональный ФитнесЛоготипы и Знаки3 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://vyatkacompany.ru/ для него нужно сделать логотип (не Flash) вместо существующего (размер 400*200) под дизайн и при том под тематику. Тематика сайта: каталог организаций Кировской области. Еще нужно 3 баннера статических (468*60,100*100,81*31).Завершен15 лет назад
- $35
Здравствуйте. Нужно сделать логотип для сайта недвижимостиЛоготипы и Знаки56 заявокЗакрыт15 лет назад
Логотип для турагентстваЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно сделать шапку сайта, пример в приложении,сделать красивее и современее.Нужно срочно!Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт15 лет назад
Для инжиниринговой компании нужно разработать логотип, возможно также визитки, бланки и пр.. (фирменный стиль); логотип простой, но запоминающийся, без использования шаблонов. Компания занимается предоставлением инжиниринговых услуг масложировой промышленности. Ждем от вас ...Завершен15 лет назад
- $500
Деловому журналу срочно нужны-фирменный стиль и логотип. Цена: $400. Писать только на [email protected]Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
-создание оригинального названия - Создание логотипа (простой, читаемый отражал вид деятельности, красивый и запоминающийся) - Векторный логотип - Корпоративный (Фирменный) стиль - Тематика связь, мобильные телефоны (а также ремонт телевизоров и ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт15 лет назад