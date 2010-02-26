Логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок726 просмотров

Нужен логотип, в виде клавиатурной кнопки (F1)Ф1

Эскизы выкладывайте сюда, портфолио просматривать некогда, срок 2 дня.

Предложениям типа- "обращайтесь" и "готов поработать" отказ и отрицательный отзыв как ботам. Оплата гарантирована безопасной сделкой.

15 лет назад
RysLanA
Руслан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aerial
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
15 лет назад
$30
1 день
Быстро придумал самый интересный дизайн логотипа, в течении дня воплотил все пожелания и замечания и даже чуть больше того что было оговорено тз. Спасибо за работу, так держать!
Адекватное общение по предложенному заданию. Оперативная оплата. Опытом остался очень доволен. Спасибо! +10

Заявки фрилансеров

aerial
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
15 лет назад

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