Логотип сайта знакомств

Необходимо разработать стильный логотип под дизайн сайта знакомств web2.0.

Хочется, чтобы логотип был простой, но в то же время оригинальный, если можно так выразиться - в стиле web2.0. В нем должно присутствовать и легко запоминаться название сайта - как в приложении. Логотип должен быть фирменным (под наш дизайн), его смысловая нагрузка - любовь во всем мире, или любовь мужчины и женщины... короче, любовь, любовь, любовь!

Связь только по ICQ. Пишите, дамы и господа дизайнеры логотипов.

Присылайте пожалуйста не просто отдельные наброски логотипов, а предложения в контексте нашего дизайна, чтобы сразу было понятно, как это будет выглядеть в рабочем варианте.