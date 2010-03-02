Логотип сайта знакомств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок469 просмотров

Необходимо разработать стильный логотип под дизайн сайта знакомств web2.0.

Хочется, чтобы логотип был простой, но в то же время оригинальный, если можно так выразиться - в стиле web2.0. В нем должно присутствовать и легко запоминаться название сайта - как в приложении. Логотип должен быть фирменным (под наш дизайн), его смысловая нагрузка - любовь во всем мире, или любовь мужчины и женщины... короче, любовь, любовь, любовь!

Связь только по ICQ. Пишите, дамы и господа дизайнеры логотипов.

Присылайте пожалуйста не просто отдельные наброски логотипов, а предложения в контексте нашего дизайна, чтобы сразу было понятно, как это будет выглядеть в рабочем варианте.

15 лет назад
AgrailHero
Михаил 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Angel-S
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Положительный, терпиливый к дотошным заказчикам, трудолюбивый, и способный разносторонне мыслить человек.
Все супер!

Заявки фрилансеров

Angel-S
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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