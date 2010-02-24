Объявляется конкурс на лучший обновленный логотип автомобильной марки A_s_p_a_r_d. Цель: уйти от схожести с логотипом другой автомобильной марки Arash. На данный момент у них одинаковый шрифт. Оба логотипа во вложении. ...
Лого. и фирм. стиль для фармацевтической компании
Организация занимается оптовыми поставками лекарств в больници, аптеки и т.д.
Дано:
1. Фирменные цвета: белый, черный, синий ( rgb { 0 , 124 , 195 } ).
2. Визитка только для ориентира возможно потребуется редизайн (смотри в приложении).
Требуется:
1. Логотип ( для использования на визитках, на фирменных бланках, на конвертах, на интернет сайте и т.д.).
2. Фавикон (для сайта).
3. Фирменный стиль ( редизайн визитки[при необходимости], фирменный бланк, фирменный конверт)
4. Дизайн сайта (будет отдельный конкурс после проведения данного, т.к. стиль сайта должен соответствовать логотипу и фирменному стилю).
Пожелания:
1. Все должно хорошо читаться в любом, маленьком или большом размере.
2. Желательно, что бы в черно-белом варианте логотип и стиль остались легко читаемыми и узнаваемыми.
3. Желательно без острых углов.
4. Можно но не обязательно обыграть цветок эдельвейс.
На конкурс необходимо предоставить:
1. Обязательно, минимум один вариант логотипа, можно несколько вариантов.
2. Желательно (не обязательно) вариант (варианты) дизайна визитки или бланка или конверта.
Обязанности победителя:
1. Возможно победителем станет не сам логотип, а основная концепция дизайна, тогда потребуется довести эту концепцию до воплощения и логического завершения. Другими словами при необходимости будте готовы к дополнительным пожеланиям и доработкам в русле вашего дизайна.
2. После завершения конкурса и внесения всех поправок победитель должен будет предоставить: логотип, фавикон , визитка, бланк, конверт(все в векторе).
3. Желательно в срок 1-2 дня после завершения конкурса с учетом всех дополнительных пожеланий.
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