Лого. и фирм. стиль для фармацевтической компании

# 1 — $ 130

Организация занимается оптовыми поставками лекарств в больници, аптеки и т.д.

Дано:

1. Фирменные цвета: белый, черный, синий ( rgb { 0 , 124 , 195 } ).

2. Визитка только для ориентира возможно потребуется редизайн (смотри в приложении).

Требуется:

1. Логотип ( для использования на визитках, на фирменных бланках, на конвертах, на интернет сайте и т.д.).

2. Фавикон (для сайта).

3. Фирменный стиль ( редизайн визитки[при необходимости], фирменный бланк, фирменный конверт)

4. Дизайн сайта (будет отдельный конкурс после проведения данного, т.к. стиль сайта должен соответствовать логотипу и фирменному стилю).

Пожелания:

1. Все должно хорошо читаться в любом, маленьком или большом размере.

2. Желательно, что бы в черно-белом варианте логотип и стиль остались легко читаемыми и узнаваемыми.

3. Желательно без острых углов.

4. Можно но не обязательно обыграть цветок эдельвейс.

На конкурс необходимо предоставить:

1. Обязательно, минимум один вариант логотипа, можно несколько вариантов.

2. Желательно (не обязательно) вариант (варианты) дизайна визитки или бланка или конверта.

Обязанности победителя:

1. Возможно победителем станет не сам логотип, а основная концепция дизайна, тогда потребуется довести эту концепцию до воплощения и логического завершения. Другими словами при необходимости будте готовы к дополнительным пожеланиям и доработкам в русле вашего дизайна.

2. После завершения конкурса и внесения всех поправок победитель должен будет предоставить: логотип, фавикон , визитка, бланк, конверт(все в векторе).

3. Желательно в срок 1-2 дня после завершения конкурса с учетом всех дополнительных пожеланий.