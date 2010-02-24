Требуется логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок370 просмотров

Требуется разработать 3 варианта логотипа с доработкой понравившегося.

Оплата по факту.

Стучите в аську

15 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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