Создать лого на базе существующего креатива

Очень интересный проект был у Сергея - мне понравилось работать над ним! Заказчик всячески помогал в процессе, давая четкие комментарии. Оплата была произведена точно в срок, как и было обещано, и в полном объеме. Сергей, спасибо за приятное сотрудничество:) Рекомендую всем!