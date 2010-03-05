Название: CREW AGENCY «SEA & GALAXY», аббревиатура S&G Фон белый, буквы синие Полезная информация http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Основной партнер: seatrade.com P.S. Обязательно указывайте сроки. Добавляйте заявку ...
Создать лого на базе существующего креатива
Имеется визуализация креатива. (изображение) Требуется создать красивый логотип на основе изображения для web, векторный (ч/б) и в цвете.
Указать палитру и проч.
Сроки - до недели. Если у вас "мощное" портфолио - готовы подождать в листе ожидания.
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