Создать лого на базе существующего креатива

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка491 просмотр

Имеется визуализация креатива. (изображение) Требуется создать красивый логотип на основе изображения для web, векторный (ч/б) и в цвете.

Указать палитру и проч.

Сроки - до недели. Если у вас "мощное" портфолио - готовы подождать в листе ожидания.

15 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$100
2 дня
Супер!! Просто мечта, а не дизайнер! С первого же варианта логотипа Ольга попала в точку! Не забуду восторг в глазах коллег которые увидели первый вариант нашей акулки (см joosy.ru) Затем мы попросили "подпилить" плавник и "хвост" в итоге получился логотип на "миллион долларов" Очень рад тому, что дождался именно Ольгу, сразу понравились ее работы - ее стиль и уровень исполнения нам очень подходил. К тому же, он на порядок лучше большинства как мне показалось. Нам в работе было важно исполнение, не цена. Логотип это ведь то, на что вы будете смотреть каждый день, и торг тут не уместен, поэтому надо выбирать качественных и креативных исполнителей - например Ольгу. Рекомендую.
Очень интересный проект был у Сергея - мне понравилось работать над ним! Заказчик всячески помогал в процессе, давая четкие комментарии. Оплата была произведена точно в срок, как и было обещано, и в полном объеме. Сергей, спасибо за приятное сотрудничество:) Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

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