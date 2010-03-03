Дизайн логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок176 просмотров

Для сервиса по ремонту ноутбуков

15 лет назад
martian_aq
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Абсолютно и полностью доволен результатом! Получилось быстро и красиво с учетом всех пожеланий! Моя высшая оценка! Будем продолжать сотрудничество!
Очень приятный в общении заказчик. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую всем фрилансерам! :)

Заявки фрилансеров

mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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