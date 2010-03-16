Логотип для оптовой компании по продаже зап.частей

Замечательный исполнитель. Работу выполнил качественно и быстро. Предоставил множество вариантов. Был постоянно на связи, что позволило учесть все необходимые пожелания и нюансы.Приятный в общении человек, который не требует детального объяснения концепции проекта, а силу собственного профессионализма и творческого подхода самостоятельно учитывает все пожелания и создает готовый проект, превосходящий все ожидания. Понравилось работать с творческим и грамотным дизайнером. Будем работать еще!