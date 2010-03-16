Логотип для оптовой компании по продаже зап.частей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок405 просмотров

Оптовая компания по продаже запасных частей к автобусам ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и пр. Нужен логотип яркий, стильный и запоминающийся, сочетающий в себе название компании и элементы каких-нибудь запчастей. Логотип 3 варианта с доработкой понравившегося.

15 лет назад
Caprise
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
2 дня
Замечательный исполнитель. Работу выполнил качественно и быстро. Предоставил множество вариантов. Был постоянно на связи, что позволило учесть все необходимые пожелания и нюансы.Приятный в общении человек, который не требует детального объяснения концепции проекта, а силу собственного профессионализма и творческого подхода самостоятельно учитывает все пожелания и создает готовый проект, превосходящий все ожидания. Понравилось работать с творческим и грамотным дизайнером. Будем работать еще!
Замечательно поработали :) Никаких задержек по оплате и приятное общение! Рекомендую!
bubukas
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
bubukas
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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