Макет для печати на футболках

# 1 — $ 35 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Имеется автоспортивный (гоночный) сайт - www.gp-smak.ru. Необходимо создать в векторном формате макет для этого сайта (тематическую эмблему или некоторую символику, композицию) , которую мы будем печатать на футболках.

Печать планируется через сервис ProstoPrint.com

Основные требования к дизайну:

1. Макет должен быть строго тематическим, т.е. должна быть отражена автоспортивная (гоночная) тематика.

2. Это совсем не обязательно должны быть логотипы сайта. Важна именно тематика.

3. В макет должен быть встроен адрес сайта (возможно, не очень крупно)

4. Это не обязательно должны быть какие-то строгие формы (допустим гоночного автомобиля). Это может быть какая-то мультипликация. В общем, тут идеи и оригинальность приветствуется.

5. В футболке с этим макетом должно быть не стыдно выйти на улицу :)

6. Напечатаный макет может быть как небольшой, так и, допустим, на полную грудь на футболке (т.е. нужно учесть, чтобы она и так и так смотрелась хорошо).

7. Это может быть некоторая тематическая оригинальная эмблема.

Также есть требования к технической составляющей (http://prostoprint.com/service/):

файлы необходимо загружать в форматах .eps (до 10-й версии включительно), .ai (до 10-й версии включительно) или .cdr (до 12-й версии включительно). Если макет векторного изображения разрабатывался не в Adobe Illustrator или Corel Draw, рисунок необходимо сохранить не в родном формате редактора векторной графики, а в универсальном формате векторной графики .eps.

Сам рисунок не должен содержать никаких других элементов, кроме областей, закрашенных ТОЛЬКО теми цветами, которые представлены в меню цветов конструктора изделий. Один макет может содержать не более 4 цветов (в виде исключения могут быть допущены макеты, содержащие до 6 цветов, с установкой повышенного коэффициента сложности).

Не допускается закрашивание областей градиентами (как цветовыми, так и градиентами прозрачности). Области не должны иметь границ, задание цвета, толщины и стиля границ не допускается. Если это необходимо, соответствующие границы должны быть переведены в области. В каждом редакторе векторной графики имеется такая функция (Adobe Illustrator — "Path->Outline Stroke", Corel Draw — "Convert Outline to Object").

Макет не должен содержать пустые области. При резке макета режущее устройство (режущий плоттер или каттер) проходит ножом по всем кривым, содержащимся в макете, поэтому, если в макете "забыли" какой-то мусор, он может проявиться на этапе резки. Перед отправкой макета необходимо аккуратно просмотреть его в режиме "View->Outline" (Adobe Illustrator) или "View->Wireframe" (Corel Draw) на предмет наличия векторного "мусора".

Все перекрывающиеся объекты одного цвета должны быть слиты в один объект. Объекты должны быть соизмеримы или больше точки диаметром 0.5мм. Объекты меньше указанного размера будут утеряны при резке. Тонкие длинные объекты ("волосы") должны иметь толщину не менее 0.8 мм.

Текстовые блоки, если таковые присутствуют в макете, должны быть переведены в кривые.