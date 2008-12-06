Имеется автоспортивный (гоночный) сайт - www.gp-smak.ru. Необходимо создать в векторном формате макет для этого сайта (тематическую эмблему или некоторую символику, композицию) , которую мы будем печатать на футболках. Печать планируется через сервис ProstoPrint.com Основные требования к дизайну: 1. ...
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- $65Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10
Требуется перевести статью с английского на русский. Тематика - Автоспорт. Всего 7082 знака без пробелов.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $12
Требуется перевести 2 статьи с английского на русский. Тематика - Автоспорт. Всего около 8700 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Требеутся выполнить перевод двух статей с тематикой "Автоспорт". Первая - обзор гоночного сезона NASCAR Вторая - статья о 6 чемпионах этого года британских чемпионатов. Всего 16500 знаков без пробелов. Обе статьи в одном документе в приложении.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $35
Требуется сделать новогоднее оформление сайта и форума - www.gp-smak.ru Сайт и форум имеют некий дизайн (если можно так сказать). Нужно добавить некоторые элементы, создающие праздничное новогоднее настроение, по-возможности, как-то связанные с тематикой сайта. Пожеланий в общем пока ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Было приятно работать с Андреем! Он очень ответственно подошел к делу, предложив идеи и наброски по заданию проекта ещё до принятия его предложения. Работу выполнил своевременно, качественно, учтя все мои пожелания.
$20
10 баллов
14 лет назад
С Евгением было приятно поработать, задача поставлена четко, оплата получена оперативно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей - один из немногих, кто предоставил на конкурс качественную оригинальную работу, которая полностью соответствовала заявленным в требованиям и тематике задания. Спасибо!
$35
10 баллов
14 лет назад
Спасибо! Было приятно поучаствовать в конкурсе. Буду рад если ещё на что-нибудь сгожусь
Ответный отзыв
Из многочисленных участников конкурса только Болоту удалось предоставить такую работу, которая не только соответствовала всем требованиям конкурса, но и полностью соответствовала нашим ожиданиям от результатов конкурса. Спасибо!
$10
10 баллов
15 лет назад
Интересное задание и приятное сотрудничество. С оплатой проблем не возникло.
Ответный отзыв
Как всегда отличный качественный перевод!
$12
10 баллов
15 лет назад
Надежный заказчик, с коим приятно работать. Оплата чётко и в оговорённый срок.
Ответный отзыв
Вновь отличное качество перевода Виктора осталяет только самые положительные эмоции от сотрудничества с ним.