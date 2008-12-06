gpsmak

Евгений Никоноров gpsmak

 
41 годРоссия/Брянск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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5
безопасных платежей

  • Макет для печати на футболках

    $65

    Имеется автоспортивный (гоночный) сайт - www.gp-smak.ru. Необходимо создать в векторном формате макет для этого сайта (тематическую эмблему или некоторую символику, композицию) , которую мы будем печатать на футболках. Печать планируется через сервис ProstoPrint.com Основные требования к дизайну: 1. ...

    Illustrator
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод с англ. на рус. 2-х статей. Автоспорт.

    $15

    Требеутся выполнить перевод двух статей с тематикой "Автоспорт". Первая - обзор гоночного сезона NASCAR Вторая - статья о 6 чемпионах этого года британских чемпионатов. Всего 16500 знаков без пробелов. Обе статьи в одном документе в приложении.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Новогоднее оформление для сайта

    $35

    Требуется сделать новогоднее оформление сайта и форума - www.gp-smak.ru Сайт и форум имеют некий дизайн (если можно так сказать). Нужно добавить некоторые элементы, создающие праздничное новогоднее настроение, по-возможности, как-то связанные с тематикой сайта. Пожеланий в общем пока ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
yanushkov
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Новогоднее оформление для сайта
👍
Было приятно работать с Андреем! Он очень ответственно подошел к делу, предложив идеи и наброски по заданию проекта ещё до принятия его предложения. Работу выполнил своевременно, качественно, учтя все мои пожелания.
Ответный отзыв
evilart
Сергей 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Макет для печати на футболках
С Евгением было приятно поработать, задача поставлена четко, оплата получена оперативно. Всем рекомендую!
Сергей - один из немногих, кто предоставил на конкурс качественную оригинальную работу, которая полностью соответствовала заявленным в требованиям и тематике задания. Спасибо!
Ответный отзыв
bolik
57 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Макет для печати на футболках
Спасибо! Было приятно поучаствовать в конкурсе. Буду рад если ещё на что-нибудь сгожусь
Из многочисленных участников конкурса только Болоту удалось предоставить такую работу, которая не только соответствовала всем требованиям конкурса, но и полностью соответствовала нашим ожиданиям от результатов конкурса. Спасибо!
Ответный отзыв
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
$10
10 баллов
15 лет назад
Перевод с англ. на рус. статьи. Автоспорт.3
Интересное задание и приятное сотрудничество. С оплатой проблем не возникло.
Как всегда отличный качественный перевод!
Ответный отзыв
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
$12
10 баллов
15 лет назад
Перевод с англ. на рус. 2-х статей. Автоспорт. 2
Надежный заказчик, с коим приятно работать. Оплата чётко и в оговорённый срок.
Вновь отличное качество перевода Виктора осталяет только самые положительные эмоции от сотрудничества с ним.
Ответный отзыв