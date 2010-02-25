Необходимо разработать логотипы для двух электронных СМИ. Возрастные категории у каждого свои. Рассматриваются только исполнители с портфолио.
Логотип для тур. компании
Всем привет.
Требуется лого. Тематика - Авиатуры + туры в Африку.
В лого объединить как авиатематику, так и тематику африки.
В качестве авиатематики видится фюзеляж, пропеллер и хвост, в качестве африки - ананас и пальма.
Например, "фюзеляж, вид спереди, является основным телом ананаса, сверху - его отростки". Вот как-то так.
Понравились лого авиакомпаний Lufthansa и British Airways.
Стиль лого - современный, лёгкий, нейтральный, возможно модерн.
Оплата - наличными в Киеве, или WM.
Цена вопроса: 40$.
Готовы? Кидайте ссылки на портфолио.
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