Логотип для тур. компании

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт42 заявки451 просмотр

Всем привет.

Требуется лого. Тематика - Авиатуры + туры в Африку.

В лого объединить как авиатематику, так и тематику африки.

В качестве авиатематики видится фюзеляж, пропеллер и хвост, в качестве африки - ананас и пальма.

Например, "фюзеляж, вид спереди, является основным телом ананаса, сверху - его отростки". Вот как-то так.

Понравились лого авиакомпаний Lufthansa и British Airways.

Стиль лого - современный, лёгкий, нейтральный, возможно модерн.

Оплата - наличными в Киеве, или WM.

Цена вопроса: 40$.

Готовы? Кидайте ссылки на портфолио.

15 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

AmurStudio
Виктор 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

AmurStudio
Виктор 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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