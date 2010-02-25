Логотип для тур. компании

Всем привет.

Требуется лого. Тематика - Авиатуры + туры в Африку.

В лого объединить как авиатематику, так и тематику африки.

В качестве авиатематики видится фюзеляж, пропеллер и хвост, в качестве африки - ананас и пальма.

Например, "фюзеляж, вид спереди, является основным телом ананаса, сверху - его отростки". Вот как-то так.

Понравились лого авиакомпаний Lufthansa и British Airways.

Стиль лого - современный, лёгкий, нейтральный, возможно модерн.

Оплата - наличными в Киеве, или WM.

Цена вопроса: 40$.

Готовы? Кидайте ссылки на портфолио.