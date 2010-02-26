Отрисовать логотип в векторе

Необходимо срочно (сегодня, 26 февраля, до 21-22 часов по Москве) отрисовать логотип (картинку с текстом) в векторе.

Исходник - в приложении к проекту.

К сожалению, шрифт предоставить не могу и даже не знаю его названия. Сейчас пытаюсь выяснить, но скорее всего поиски ничего не дадут, так что исходите из того, что шрифт я не дам.

Писать по почте, в аську и т.п. не нужно - просто оставьте заявку к проекту, я сам выйду на связь.

В заявках обязательно указывайте стоимость проекта.

Оплата - по завершению работы. WMZ/WMR/Я.Д - на ваш выбор.