Отрисовать логотип в векторе

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Завершен11 заявок242 просмотра

Необходимо срочно (сегодня, 26 февраля, до 21-22 часов по Москве) отрисовать логотип (картинку с текстом) в векторе.

Исходник - в приложении к проекту.

К сожалению, шрифт предоставить не могу и даже не знаю его названия. Сейчас пытаюсь выяснить, но скорее всего поиски ничего не дадут, так что исходите из того, что шрифт я не дам.

Писать по почте, в аську и т.п. не нужно - просто оставьте заявку к проекту, я сам выйду на связь.

В заявках обязательно указывайте стоимость проекта.

Оплата - по завершению работы. WMZ/WMR/Я.Д - на ваш выбор.

15 лет назад
sukebe
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Понравилось работать с Максимом - качественная отрисовка была готова уже через полчаса. Задание было выполнено на 100% правильно. Единственная небольшая правка была внесена за пару минут. Буду продолжать с ним работать.
С Дмитрием очень приятно сотрудничать. Замечательный заказчик, четко объясняет поставленную задачу. Работал без предоплаты. После окончания работы оплата пришла сразу же. В общем, рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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