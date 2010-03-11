Нужен логотип для фирмы/сайтов

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен90 заявок5389 просмотров
#1$75

Нужен логотип для компании RUSTELEKOM. Особых требований нет, фантазия не ограничивается ничем за исключением того что нужно учесть что логотип должен быть реализован в стандартных и нестандартных форматах иконок (44x16, 88x32 и т.п.). То есть нужно сделать такой чтобы можно было впихнуть в практически любой формат. Отбираться будет по креативности, читаемости и запоминаемости. Желательно представить ваши мысли в виде эскиза логотипа с тем чтобы можно было выбрать понравившуюся заявку и продолжить работу над ней.

Мы работаем в области продажи выделенных серверов, виртуального хостинга, доменов и т.п. Логотип можно примерить например на сайте robobill.net.

Важное уточнение: В логототипе/иконке должнно быть слово RUSTELEKOM и этот логотип будет размешаться как небольшой баннер обычно внизу страницы (рядом с (c) 2002-2010) либо в различных каталогах (например на megastock.ru)

PS. Что то упустил совсем. Результат нужно сделать в .ai (векторном формате) чтобы не пришлось потом мучаться если нужно будет уменьшить или увеличить размер логотипа.

15 лет назад
diman2008
Азер 
66 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

343N1043
Эдуард 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#1
Несмотря на не слишком подробное задание, Эдуард "угадал" нужный концепт и практически с пары незначительных поправок, сумел выполнить работу в требуемом виде и в короткие сроки. Так держать!
Благодарю Дмитрия Олеговича за хороший проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

343N1043
Эдуард 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#1

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