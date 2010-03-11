Нужен логотип для фирмы/сайтов

# 1 — $ 75

Нужен логотип для компании RUSTELEKOM. Особых требований нет, фантазия не ограничивается ничем за исключением того что нужно учесть что логотип должен быть реализован в стандартных и нестандартных форматах иконок (44x16, 88x32 и т.п.). То есть нужно сделать такой чтобы можно было впихнуть в практически любой формат. Отбираться будет по креативности, читаемости и запоминаемости. Желательно представить ваши мысли в виде эскиза логотипа с тем чтобы можно было выбрать понравившуюся заявку и продолжить работу над ней.

Мы работаем в области продажи выделенных серверов, виртуального хостинга, доменов и т.п. Логотип можно примерить например на сайте robobill.net.

Важное уточнение: В логототипе/иконке должнно быть слово RUSTELEKOM и этот логотип будет размешаться как небольшой баннер обычно внизу страницы (рядом с (c) 2002-2010) либо в различных каталогах (например на megastock.ru)

PS. Что то упустил совсем. Результат нужно сделать в .ai (векторном формате) чтобы не пришлось потом мучаться если нужно будет уменьшить или увеличить размер логотипа.