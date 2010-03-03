Оптовая компания по продаже запасных частей к автобусам ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и пр. Нужен логотип яркий, стильный и запоминающийся, сочетающий в себе название компании и элементы каких-нибудь запчастей. Логотип 3 варианта с доработкой понравившегося.
Логотип для сайта
Требуется логотип для сайта.
В основе логотипа - слово, название домена. Идея, как сделать - есть, осталось реализовать.
Оплата через WebMoney.
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