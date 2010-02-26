Сделать логотип для форума IPB

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Закрыт8 заявок250 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать логотип для форума IPB, стандартное лого прикладываю.

На лого нужно красиво написать forum.TelecomBloger.ru

Нужно сделать сегодня до 22.00 по Москве.

15 лет назад
DeGas
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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