Прорисовать логотип

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок351 просмотр

Срочно изобразить логотип в векторах. Для визитки .Бюджет 20$

во вложенном файле картинки-идеи в качестве образца

Пожелания

Внутри большого круга идут 4 квадрата в виде соединённых пазл, цветных.

Текс для написания в пазлах, начиная справа:

1. process modeling

2. process analysis

3. Development recommendation

4. process introduction

А малый круг в виде стрелочек, как в образце.

15 лет назад
zelenhorn
Ирина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Максим очень хороший исполнитель. Работа выполнена качественно, а главное быстро. По ходу работы вносились коррективы в соответствии с нашими требованиями. На каждом этапе показывал то, что сделал. Будем работать в дальнейшем.
С Ириной очень приятно сотрудничать. Замечательный заказчик, четко объясняет поставленную задачу. Работал без предоплаты. После окончания работы оплата пришла сразу же. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Cоздание логотипа для дизайн студии

    $100

    Срочно нужен логотип для дизайн студии. Студия ориентируется на веб-дизайн и дизайн полиграфической продукции. Прошу в заявку добавлять ссылку на портфолио. После выбора исполнителя все подробности будут оговорены в личке. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн лого Quest

    $30

    Проект quest.ua quest.su открывает направление event. Занимаемся организацией активного корпоративного отдыха, заказных городских игр для компаний, командообразующих игр - teambuilding, пиар-акций и различных других Квест-мероприятий. event.quest.ua Требования к логотипу: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать логотип + элементы

    $50

    Здравствуйте! Цель следующая: Есть старый вариант логотипа, на базе заполненного брифа разработать новый логотип с учетом предыдущего стиля. А также сделать визитки и бланки. Требования: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина книг по кулинарии

    $50

    Нужен логотипа для интернет-магазина по продаже книг по кулинарии: http://cook-book.com.ua Цвета сайта видите: желтый, зеленый, белый. По возможности, шлите наброски - рассмотрю. Мой e-mail: nesen2007(собака)mail.ru

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание шуточного логотипа

    $100

    Требуется создать качественный логотип для сайта-шутки. Логотип должен представлять собой вариацию на тему средневекового герба-щита/герба европейского государства(см. например герб Чехии) Условный герб-щит должен быть разделен на 4 части-ячейки. В ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип компании

    Добрый день, создаётся компания по оптовой продаже расходных материалов, необходимо создать для неё логотип. Название: "Проект Город" Оплата ЯД Жду от Вас предложений с ценами. Спасибо.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать логотип для ИТ-компании

    $200

    Компания называется "DAS". Сферы деятельности компании(в порядке значимости): 1. Разработка прикладных, системных и веб-программных комплексов для сфер бизнеса и государства 2. Внедрение программных и аппаратных решений 3. ...

    Логотипы и Знаки64 заявки
    Закрыт
    15 лет назад