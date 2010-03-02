Cоздание логотипа для дизайн студии

Срочно нужен логотип для дизайн студии. Студия ориентируется на веб-дизайн и дизайн полиграфической продукции.

Прошу в заявку добавлять ссылку на портфолио. После выбора исполнителя все подробности будут оговорены в личке.

С выбранным фрилансером возможно будет продолжено сотрудничество в виде создания фирменного стиля, а впоследствии и сайта.