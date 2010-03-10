Перерисовать логотип на основе имеющегося

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок354 просмотра

Имеется уже готовый логотип в формате jpg (во вложенном файле). Необходимо его же нарисовать в хорошем качестве, идентично, без изменений, для последующий печати бланков в типографии в формате А4. Внизу приведены краткие технические требования, если непонятно, спрашиваем, вышлю полные. Оплата только после выполнения работы и приемки. В предложении обязательно указывайте срок выполнения. Спасибо.

1.Принимаются файлы в формате PostScript.

2.Каждая полоса должна быть предоставлена в отдельном цветоделенном PS файле с метками приводки и контрольными шкалами.

3.При изготовлении файлов использовать PPD, в случае неиспользования этого PPD файла компоновку производить для Hercules. Все шрифты должны быть включены в PostScript. Эмульсия читаемая.

4.Разрешение при генерации PS файлов: 175 lpi/2400 dpi.

5.Имена файлам должны быть присвоены по следующей схеме:

формула NNOC.ps,

где NN – номер полосы в издании (для полос 1-9 перед цифрой ставится ноль (01-09)), OC – набор символов, кратко описывающий название издания.

6.Не используйте в названиях кириллицу, спецсимволы и пробелы.

15 лет назад
webreg
Topolev Stas 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

blakdelfin
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Были учтены все дополнительные пожелания, и высланы несколько вариантов логотипа и даже бланк, хотя это не оговаривалось. качество работы на высшем уровне. отношение такое, будто это не маленький заказ, а многомиллионный контракт. очень приятно сотрудничать с такими профессионалами. спасибо!
Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятный в общении человек. Рекомендую!

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blakdelfin
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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