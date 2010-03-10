Перерисовать логотип на основе имеющегося

Имеется уже готовый логотип в формате jpg (во вложенном файле). Необходимо его же нарисовать в хорошем качестве, идентично, без изменений, для последующий печати бланков в типографии в формате А4. Внизу приведены краткие технические требования, если непонятно, спрашиваем, вышлю полные. Оплата только после выполнения работы и приемки. В предложении обязательно указывайте срок выполнения. Спасибо.

1.Принимаются файлы в формате PostScript.

2.Каждая полоса должна быть предоставлена в отдельном цветоделенном PS файле с метками приводки и контрольными шкалами.

3.При изготовлении файлов использовать PPD, в случае неиспользования этого PPD файла компоновку производить для Hercules. Все шрифты должны быть включены в PostScript. Эмульсия читаемая.

4.Разрешение при генерации PS файлов: 175 lpi/2400 dpi.

5.Имена файлам должны быть присвоены по следующей схеме:

формула NNOC.ps,

где NN – номер полосы в издании (для полос 1-9 перед цифрой ставится ноль (01-09)), OC – набор символов, кратко описывающий название издания.

6.Не используйте в названиях кириллицу, спецсимволы и пробелы.