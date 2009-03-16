Имеется уже готовый логотип в формате jpg (во вложенном файле). Необходимо его же нарисовать в хорошем качестве, идентично, без изменений, для последующий печати бланков в типографии в формате А4. Внизу приведены краткие технические требования, если ...
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Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
15 лет назад
Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятный в общении человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Были учтены все дополнительные пожелания, и высланы несколько вариантов логотипа и даже бланк, хотя это не оговаривалось. качество работы на высшем уровне. отношение такое, будто это не маленький заказ, а многомиллионный контракт. очень приятно сотрудничать с такими профессионалами. спасибо!