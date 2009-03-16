Были учтены все дополнительные пожелания, и высланы несколько вариантов логотипа и даже бланк, хотя это не оговаривалось. качество работы на высшем уровне. отношение такое, будто это не маленький заказ, а многомиллионный контракт. очень приятно сотрудничать с такими профессионалами. спасибо!