webreg

Topolev Stas webreg

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Перерисовать логотип на основе имеющегося

    $50

    Имеется уже готовый логотип в формате jpg (во вложенном файле). Необходимо его же нарисовать в хорошем качестве, идентично, без изменений, для последующий печати бланков в типографии в формате А4. Внизу приведены краткие технические требования, если ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сателлиты на финансовую тематику

    Добрый день, Требуется создание сателлитов на тему финансы, валютные рынки. Плюс установка на хостинге, и индексация в поисковиках. Сателлиты не будут использоваться для продажи ссылок, а только для размещения на них ссылки ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Пресс-релизы, статьи на тему Форекс (Forex)

    $50

    Требуется написание пресс-релизов, статей на тему Форекс рынка. Требования к тексту: - Заголовок (до 40 символов) - Анонс (1 абзац текста, до 100-150 символов) - Текст статьи (3000-4500 знаков с ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт дилингового центра форекс

    Добрый день, требуется создать сайт дилингового центра форекс. задача состоит из двух частей - сам сайт (дизайн, графика, контент) и система управление базой клиентов. для начала язык один - русский. дизайн простой, легкий, понятный, ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

blakdelfin
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Перерисовать логотип на основе имеющегося
Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятный в общении человек. Рекомендую!
Были учтены все дополнительные пожелания, и высланы несколько вариантов логотипа и даже бланк, хотя это не оговаривалось. качество работы на высшем уровне. отношение такое, будто это не маленький заказ, а многомиллионный контракт. очень приятно сотрудничать с такими профессионалами. спасибо!
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