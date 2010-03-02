Несложный логотип + сверстать его с формой поиска

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Надо сделать несложный логотип + сверстать его с формой поиска

Вот примерно как на cenoteka.ru

Вы должны уметь делать логотип+верстка.

Жду предложений в приват!

15 лет назад
inline
Влад 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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