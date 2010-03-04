Логотип из png в вектор

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Завершен16 заявок343 просмотра

Нужно логотип из png перевести в вектор - лого простой (см. приложенный файл)

По контактным данным не писать - только в приват и в проекте

15 лет назад
Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Спасибо за быструю и качественную работу. Рекомендую!
Все норм

Заявки фрилансеров

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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