Нужен логотип и дизайн буклета

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Завершен19 заявок325 просмотров

1. Нужен логотип примерно такого плана: Деревянный дом и лестница.

2. Нужен дизайн буклета примерно такого же плана с этим логотипом.

более подробно уже при переписке.

Ваши сроки и цены (без фанатизма). Нужно быстро и красиво.

15 лет назад
_Voronn_
Николай 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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