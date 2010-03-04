Создание фирменного логотипа компании.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка361 просмотр

Требуется создать фирменный логотип компании, который состоит из фирменного знака (нужно разработать по описанию) и названия фирмы. Логотип должен быть выполнен в стилистике сайта, образец которого будет предоставлен.

15 лет назад
a1tomcat
60 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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