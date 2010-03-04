Нужно нарисовать логотип сайта детских автомобильных кресел. Учесть следующие требования, простой, запоминающийся, идея детской безопасности в автомобиле, а также понятный логотип.
Создание фирменного логотипа компании.
Требуется создать фирменный логотип компании, который состоит из фирменного знака (нужно разработать по описанию) и названия фирмы. Логотип должен быть выполнен в стилистике сайта, образец которого будет предоставлен.
Заявки фрилансеров
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