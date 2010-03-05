Отрисовать лого в веторах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен37 заявок477 просмотров

Отрисовать лого в веторах и подобрать шрифт.

15 лет назад
WebcreatorUA
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

creativdesign
Директор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Спасибо! Сделал бысто и хорошо.
В очередной раз сотрудничал с Евгением. Четкое задание + незамедлительная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

creativdesign
Директор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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