Добрый день, необходимо скорректировать логотип( подобрать другие шрифты, цвет) Название: "Soyz" и по русски. цвета желтый, голубой, белый, черный( на выбор) Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений с ценами ...
Разработка логотипа
Интерактивный бар-кафе
Разработать логотип ! (фирменный стиль)
Разработать уличный рекламный баннер (1000-3000см)
Заявки фрилансеров
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