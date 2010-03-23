Проект для Стеллан Ольга (Stellan)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки347 просмотров

Надо разработать логотип компании.

Тематика и более подробное ТЗ предоставлю через сообщения.

15 лет назад
producer
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$50
2 дня
Заказал логотип. Сотрудничеством доволен. Ольга вносила столько правок, сколько я делал замечаний. Рекомендую.
Всё было ок. Сотрудничеством довольна, оплата четко в срок, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

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