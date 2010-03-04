Добрый день, необходимо скорректировать логотип( подобрать другие шрифты, цвет) Название: "Soyz" и по русски. цвета желтый, голубой, белый, черный( на выбор) Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений с ценами ...
Нужны лого и шапка
Дорогие Друзья!
У нас есть служба доставки обедов в городе Киеве. И сейчас мы делаем для нее новый сайт. Сайт практически сверстан, но нам нужен дизайн лого и шапки.
Какими они должны быть мы представляем себе достаточно приблизительно, и логично ожидаем, что дизайнеры, как люди творческие и опытные, предложат намного более интересные и высокопрофессиональные решения. Именно поэтому мы объявляем конкурс.
С победителем конкурса мы планируем сотрудничать на постоянной основе. Кроме сайта у нас есть успешная компания и несколько кафе, и мы постоянно развиваемся. Так что, по итогам этого конкурса, мы рады будем найти дизайнера, который в дальнейшем будет принимать в участие в разработке нашей полиграфии (визитки, буклеты, меню), рекламных носителей (плакаты, вывески) и возможно участвовал в стилистическом оформлении новых заведений.
В перспективе также планируется несколько интернет-проектов сателлитов, естественно, что и по ним дизайн будет логично предложить выполнить этому же специалисту.
Итак, ЧТО МЫ ИМЕЕМ: у нас есть сайт www.harchevnya.com.ua и его новый вариант (см zip).
ЧТО НАМ НУЖНО: нам нужны лого и шапка сайта.
Основные требования: логотип должен включать в себя 3 выражения: Харчевня, harchevnya.kiev.ua и доставка обедов. По логике, он будет находиться в левой части шапки, а в правой – текст:
Звоните: 8(044)245-90-94; 8(067)656-62-39
Пишите: zakazСОБАКАharchevnya.kiev.ua.
Так же есть дополнительные пожелания: нам очень нравятся завитушки, использованные на нашей второй вывеске (Изображения2.zip/элемент.eps) и поваренок (Изображения2.zip/поваренок.jpg и favicon нового сайта) и ЕСЛИ ВЫ ПОСЧИТАЕТЕ ЭТО УМЕСТНЫМ! хотелось бы использовать и их.
КОГО МЫ ИЩЕМ: нас интересуют специалисты из Киева с наличием портфолио, выполненных на Вэблансере работ и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ.
Те кого мы выберем, получат дополнительный комплект всех необходимых фото и графических материалов.
ВНИМАНИЕ! К сожалению размер приложения к конкурсу ограничен 2 Мб. У нас есть графические материалы (фото кафе, залов и блюд), которые , по нашему мнению, могут помочь Вам в работе. Если после прочтения этого задания, просмотра нашего сайта и его новой версии у Вас есть желание с нами сотрудничать – делайте заявку на участие.Те кого мы выберем, получат дополнительный комплект всех необходимых фото и графических материалов. Мы обязательно вышлем их каждому. Для того что бы не тратить свои силы, время и творческую энергию, не начинайте работу и не присылайте варианты без их (дополнительных материалов) просмотра.
Желаем успеха каждому, да прибудет с Вами Сила!)))
Уважаемые участники! Мне казалось что мы достаточно четко выписали то что мы хотим, но возникают вопросы, в обновленном файле "сайт" появились доп.материалы (шапка 1,2,3) которые думаю донесут идею максимально точно.
11 марта. Уважаемые участники, рассматривая некоторые из присланных работ, мы все больше склоняемся к варианту оформления и примерного расположения текстов №1 (шапка 1). Третий вариант отпадает т.к он оказался неожиданно сложным и то что Вы присылаете очень отличается от того о чем мы мечтаем. Масса времени уходит на доработку, но результат, к сожалению, не удовлетворительный. Подумайте о плодородном, мудром и любвеобильном Востоке (но пусть это будет скорее Индия чем Узбекистан))
По прежнему очень надеемся на Ваш талант)
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