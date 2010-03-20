$40
Дорогие Друзья! У нас есть служба доставки обедов в городе Киеве. И сейчас мы делаем для нее новый сайт. Сайт практически сверстан, но нам нужен дизайн лого и шапки. Какими ...
Логотипы и Знаки33 заявки
Закрыт
15 лет назад
2 высших экономических образования
специальности: экономист (маркетинг) и магистр управления (управленец,психолог,преподаватель экономики)
Практический опыт выполнения исследований и анализа рынков, осуществления консалтинговых проектов в области торговли.
Работал на должности координатор интернет проектов в компании СИМ (cim.com.ua).
Успешный практический опыт в области развития и продвижения форумов.
Хорошо разбираюсь в политике, экономике, психологии и психотерапии.
Увлекаюсь спортом: смешанные единоборства, шахматы.
Дорогие Друзья! У нас есть служба доставки обедов в городе Киеве. И сейчас мы делаем для нее новый сайт. Сайт практически сверстан, но нам нужен дизайн лого и шапки. Какими ...