bsgroupua

Ярослав Лифар bsgroupua

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
2 высших экономических образования, специальности маркетинг и управление

2 высших экономических образования

специальности: экономист (маркетинг) и магистр управления (управленец,психолог,преподаватель экономики)

Практический опыт выполнения исследований и анализа рынков, осуществления консалтинговых проектов в области торговли.

Работал на должности координатор интернет проектов в компании СИМ (cim.com.ua).

Успешный практический опыт в области развития и продвижения форумов.

Хорошо разбираюсь в политике, экономике, психологии и психотерапии.

Увлекаюсь спортом: смешанные единоборства, шахматы.

  • Нужны лого и шапка

    $40

    Дорогие Друзья! У нас есть служба доставки обедов в городе Киеве. И сейчас мы делаем для нее новый сайт. Сайт практически сверстан, но нам нужен дизайн лого и шапки. Какими ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад