Разработка фирменного стиля и лого materia.com.ua

Требуется:

1. Переработать лого materia.com.ua

Лого - солнышко, должно серьезно отличаться от лого swedbank.ua Есть сходства. Или, придумайте что нибудь оригинальное.

Шрифт можно предложить и более оригинальный (без засечек, линии одинаковой ширины). Расположение букв как есть или предложите свой вариант.

2. Создать фирменный стиль (папка, конверт, визитка, cd) - только для детской тематики.

Цвета - голубой, оранжевый, белый, серый, розовый, зеленый. Теплые, нежные тона.

Для каждой тематики в инет магазине будет свой фирменный стиль. Желательно, чтобы дизайнер придумал такой вариант фирменного стиля, чтобы кроме лого был ещё какой нибудь общий атрибут каждой тематики. В личку напишу больше информации.

В будущем необходимо будет подготовить полиграфию.

Интересно было бы поработать с теми мастерами, которые могут не только фирменным стилем заниматься но и создавать полиграфическую продукцию - например буклеты, брошюры и т.д.

Настроен на долгосрочное сотрудничество по данному направлению.

Главное условие, вся информация предоставленная вами не может быть использована вами в вашем портфолио.

Указывайте стоимость по первым 2-м пунктам.

ДУМАЮ, ЧТО ДЕТСКУЮ ТЕМАТИКУ СМОГУТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПОНЯТЬ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ, НАВЕРНО ЭТОТ ПРОЕКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН. :)